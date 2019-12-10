При стрельбе в больнице в чешской Остраве погибли шесть человек

В университетской больнице чешского города Острава на востоке страны произошла стрельба, погибли шесть человек, сообщает Чешское радио. Ещё несколько человек ранены.

Нападавший открыл огонь по очереди в травматалогическом отделении в районе семи утра по местному времени (9 утра по Москве). Он целился в головы жертв.

Полиция усилила контроль над объектами по всей стране. Больница эвакуирована, закрыт университет Остравы.

Полиция опубликовала в твиттере фотографию подозреваемого и попросила о помощи в поисках. Позднее сообщение было удалено.