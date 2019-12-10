В Москве неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро. Об этом сообщают "РИА Новости" и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В пресс-службе УВД на Московском метрополитене РБК сообщили, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию".



По словам источника, письма о заложенной взрывчатке поступили на электронную почту администрации московского метрополитена. Сейчас там проводятся проверки, на место прибыли сотрудники МЧС и кинологи. О каких конкретно станциях идёт речь, не сообщается.

Накануне угрозы о взрыве получили 20 московских школ, шесть торговых центров и храм Христа Спасителя. В Санкт-Петербурге сообщения поступили в ряд больниц, Эрмитаж и несколько судов. Сотрудники экстренных служб взрывчатки не обнаружили.

Волна сообщений о заложенных бомбах в судах, школах, детских садах в Москве и в Санкт-Петербурге началась 28 ноября. Ни одно из них не подтвердилось.