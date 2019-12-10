Задержан ещё один подозреваемый по делу об угрозах судье

Полиция в Воронеже задержала еще одного подозреваемого по делу об угрозах судье Алексею Криворучко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным телеграм-канала Baza, задержан местный житель Михаил Квасов.

По версии следствия, он оставил в соцсетях несколько агрессивных комментариев о судье Криворучко. Ему вменяется статья "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия". Как отмечает Baza, Квасова скоро доставят в Москву.

Официального подтверждения этой информации нет.