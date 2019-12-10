Задержан ещё один подозреваемый по делу об угрозах судье

Полиция в Воронеже задержала еще одного подозреваемого по делу об угрозах судье Алексею Криворучко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным телеграм-канала Baza, задержан местный житель Михаил Квасов.
По версии следствия, он оставил в соцсетях несколько агрессивных комментариев о судье Криворучко. Ему вменяется статья "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия". Как отмечает Baza, Квасова скоро доставят в Москву.
Официального подтверждения этой информации нет.
- В ноябре Следственный комитет России возбудил уголовное дело об угрозах убийством судье Алексею Криворучко, который вынес приговор обвиняемому по "московскому делу" актёру Павлу Устинову. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. После приговора Мосгорсуд выпустил заявление, в котором пожаловался на многочисленные публикации в СМИ и социальных сетях, содержавших "недопустимую критику в адрес судебной системы" и "откровенную травлю" Криворучко. По делу об угрозах судье были задержаны три человека, двое находятся в СИЗО, один – под домашним арестом.
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