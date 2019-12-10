Суд приговорил обвиняемого по делу о взрыве в петербургском метро Аброра Азимова к пожизненному заключению, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Азимов считался одним из организаторов теракта.

Другие обвиняемые получили длительные сроки заключения. Акрам Азимов, которого следствие также считало одним из организаторов теракта, приговорен к 28 годам колонии.

Обвинявшегося в содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и участии в террористическом сообществе Мухамадюсупа Эрматова также приговорили к 28 годам заключения. По аналогичным обвинениям Ибрагимжон Эрматов получил 27 лет, Содик Ортиков — 22 года, Шохиста Каримова, Махаммадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов, Дилмурод Муидинов — по 20 лет. Сайфилла Хакимова и Бахрама Эргашева осудили на 19 лет. Также всем назначены штрафы от 500 до 700 тысяч рублей.

Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля 2017 года в одном из вагонов поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 16 человек, более ста получили ранения.

По версии следствия, взрыв совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Всего по итогам расследования было задержано 11 человек. Все они якобы принадлежат к радикальному исламистскому сообществу и помогали при подготовке и совершении теракта. Со слов следователей, подозреваемые не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью "современных средств коммуникации", а обнаружить их удалось путем "тщательного анализа электронных следов".

Никто из задержанных по делу о теракте свою вину не признал. Как минимум трое из них заявили о том, что их пытали в ФСБ, чтобы выбить показания. Адвокаты обвиняемых сообщали, что судебное следствие было необъективным.

Прокурор запросил для Аброра Азимова, Акрама Азимова, Мухамадюсупа Эрматова и Ибрагимжона Эрматова пожизненные сроки. Остальным обвиняемым по делу грозили сроки до 28 лет лишения свободы. По словам прокурора, мотивом организации терактов стало негативное отношение членов террористической группировки к политике России в отношении Сирии.