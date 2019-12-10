В Совете Европы призвали Россию освободить Алексея Пичугина

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) на своем декабрьском заседании, прошедшем в Страсбурге 3–5 декабря, призвал Россию освободить бывшего сотрудника компании ЮКОС Алексея Пичугина. Об этом сообщил российский журналист, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза – младший.

Это уже седьмое постановление КМСЕ с требованием выполнить решения Европейского суда по правам человека по делам Пичугина. В комитете напомнили властям России о процедуре помилования. Пичугин уже дважды обращался к Владимиру Путину с соответствующим ходатайством. Также помиловать ее сына просила через "Новую газету" Алла Пичугина, но осужденный получил отказ.

КМСЕ – это орган, контролирующий исполнение государствами – членами Совета Европы постановлений Европейского суда по правам человека, что они обязаны делать в соответствии со статьей 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ дважды – в 2012-м и в 2017 годах – констатировал, что входе судебных процессов по делам Пичугина в Мосгорсуде была нарушена статья 6 Европейской конвенции о праве на справедливое правосудие. В связи с этим ЕСПЧ указывал не необходимость проведения в отношении него нового – справедливого – судебного разбирательства. Но Россия отказалась это делать.

Пичугин осужден на пожизненное заключение по обвинению в организации убийств в интересах компании ЮКОС. Он находится в заключении более 16 лет. Своей вины он не признал.