Шаман Габышев, возобновивший поход на Москву, вновь задержан

Якутский шаман Александр Габышев вновь задержан полицией на территории республики – спустя несколько дней после того, как он начал свой второй поход на Москву с целью "изгнать Путина" из Кремля.

За три часа до задержания Габышева полицейские также задержали одного из ближайших соратников шамана, Евгения Ростокина. Его увезли в управление ФСБ по республике.

На каком основании произведены задержания – неизвестно.

В марте 2019 года шаман Александр Габышев объявил о походе из Якутска в Москву. Тогда он заявлял, что президент России Владимир Путин является "порождением тёмных сил" и изгнать его под силу только такому шаману, как он. Габышев прошёл около 3 тысяч километров и привлёк по пути множество сторонников, но в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области его задержали сотрудники ФСБ и отправили обратно в Якутск. Шамана поместили в психоневрологический диспансер и признали невменяемым.

Позже на Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности – по версии следствия, с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, шаман обратился к группе людей, и в его словах "содержался призыв к насильственным действиям". В сентябре Габышева выпустили под подписку о невыезде.

Второй поход на Москву шаман начал 8 декабря. Утром 10 декабря Сибирь.Реалии сообщили, что полицейские разыскивают Габышева в Якутске с целью вручить ему повестку "для проведения следственных действий". Также полиция приходила домой к родной сестре шамана.