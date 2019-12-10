Трамп стал самым обсуждаемым политиком в твиттере за 2019 год

Самый популярный твит 2019-го года написал японский миллиардер и коллекционер искусства Юсаку Маэдзава, следует из итогов года, которые подвела администрация социальной сети Twitter.

5 января Маэдзава объявил розыгрыш миллиона долларов. Для этого нужно было подписаться на миллиардера и разместить его твит на своей странице. Японец пообещал с помощью жребия выбрать сотню человек, выполнивших его условия, и вручить каждому из них по 10 тысяч долларов. На данный момент сообщение Маэдзавы ретвитнули почти 4 с половиной миллиона раз.

В список самых популярных постов с наибольшим количеством ретвитов попали также домашнее видео участника корейской поп-группы BTS, зашифрованное послание Леди Гаги, а также изображение обычного куриного яйца, которое предлагалось разместить всем пользователям твиттера на своих страницах, чтобы побить мировой рекорд по ретвитам.

Самым обсуждаемым фильмом в твиттере в 2019 году стал блокбастер "Мстители: Финал", самым обсуждаемым актёром – Том Холланд, а политиком – президент США Дональд Трамп.