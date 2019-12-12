В британском парламенте 650 мест, и главный вопрос нынешних выборов – получит ли правящая консервативная партия большинство, то есть 326 мест и выше. В прежнем парламенте у тори после внутрипартийной чистки было лишь 298 депутатов.

Правительство тори по главе с Борисом Джонсоном согласовало с ЕС план Брекзита и, если получит большинство на выборах, сможет, наконец, провести документ через парламент и до 31 января объявить о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Впрочем, даже при победе тори предстоит до конца 2020 года (на этот срок будет действовать переходный период) согласовать новое торговое соглашение с ЕС, иначе стране снова будет грозить выход без соглашения, что означает новый политический кризис. При этом шансы заключить за год всеобъемлющее торговое соглашение оцениваются крайне низко.

Если тори не получат большинства, британский парламент снова окажется "подвешенным": вопрос, кто сформирует правительство, будет решаться путем сложных коалиционных переговоров, а перспективы Брекзита останутся неясными – в парламенте все остальные партии выступают против предложенного консерваторами соглашения, и тори могут надеяться лишь на "перебежчиков".

По последним общенациональным опросам, консерваторы лидировали, существенно опережая лейбористов – 43 против 34 процентов. Однако общенациональные опросы в Британии традиционно считаются не очень надежным показателем – депутатов избирают по отдельным округам, ситуация там разнится, а вдобавок на этих выборах проблема Брекзита может преобладать над традиционными симпатиями избирателей.

Более точный анализ по округам, который был проведен YouGov в конце ноября, предсказывал крупную победу тори, 359 мест в парламенте. Последние недели опросы показывали рост популярности лейбористов, и новый прогноз YouGov, основанных на данных первой недели декабря, дал тори уже только 339 мест, а исход с "подвешенным" парламентом оказался в зоне статистической погрешности. В 85 округах разница между ведущими кандидатами – в пределах 5 процентов.

Лейбористы питают некоторые (впрочем, небольшие) надежды, что сам Борис Джонсон может проиграть в своем округе Аксбридж 25-летнему эмигранту из Ирана Али Милани, который пытается аккумулировать голоса студенчества. Разрыв составляет порядка 10 процентов, и никому до сих пор не удавалось лишить места в парламенте действующего премьера.

Неопределенности добавляет то, что около пятой части опрошенных говорят о готовности голосовать тактически – то есть поддерживать не наиболее близкую по идеологии партию, а ту, кандидат которой высказывается за желаемый исход Брекзита и имеет наибольшие шансы на победу в данном округе.

Отношение к Брекзиту

После трех с лишним лет обсуждения Брекзита избиратели, кажется, более-менее разобрались в тонкостях вопроса, а партии сформулировали достаточно ясные позиции.

Консерваторы, проводившие кампанию под лозунгом "завершить Брекзит", рассчитывают выиграть поддержку уставших избирателей, хотя их план в известной степени жертвует целостностью Соединенного королевства – по нынешнему соглашению, Северная Ирландия будет во многом придерживаться торговых правил ЕС, в отличие от остальной части страны – и это приведет к появлению проверок перевозимых между ними грузов. По всей видимости, значительной части избирателей такая жертва показалась приемлемой, так как популярность тори росла.

Консерваторы переманили к себе сторонников Партии Брекзита, которая в июне соперничала с ними по популярности. Жестких приверженцев выхода из ЕС без соглашения оказалось не так уж и много, поддержка Партии Брекзита упала c 23 до 3 процентов.

Тори также успешно работали с традиционными избирателями лейбористов, которые на референдуме голосовали за Брекзит. Многие из них выражали готовность перейти партийные линии.

Лейбористы, которых долго обвиняли в неясности позиции по Брекзиту, перед выборами сформулировали свой план: в случае победы они договорятся о еще более мягком варианте Брекзита, сохраняющем торговые соглашения с ЕС и тем снимающим проблему С. Ирландии, а затем предложат избирателям второй референдум – выбрать между этим планом и отказом от Брекзита.

Эта двухходовая комбинация тоже нашла своих избирателей – популярность лейбористов росла, в частности, как полагают, за счет либеральных демократов, которые просто заявляли о намерении аннулировать Брекзит (и это многие сочли недемократичным – как отказ от результатов референдума). Популярность либдемов упала с 20 до 12 процентов.

NHS

Второй главной темой кампании стала NHS, национальная служба здравоохранения – один из наиболее ценимых британцами государственных институтов (в Британии бесплатное здравоохранение, на которое уходят значительные средства из налогов).

Джонсон обещал в случае Брекзита заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, крайне выгодное, поскольку Британия не будет связана нормами ЕС.

Президент США Доналдьд Трамп тоже обещал торговое соглашение, но при этом сказал, что на переговорах все должно быть открыто к обсуждению, включая NHS.

Оппозиция заявила, что обещанное Джонсоном соглашение с США откроет американским компаниям доступ к NHS – и это приведет к резкому подорожанию лекарств.

В результате Трамп во время недавнего визита в Лондон на саммит НАТО (Джонсон избегал появления на публике вдвоем с весьма непопулярным в Британии президентом США) заявил, что его не интересует NHS, даже если ему принесут ее на "серебрянном блюде".

Оппозиция ответила, что не верит этим словам.

Джонсон против Корбина

Ключевую роль в предвыборной кампании играли недостатки лидеров крупнейших партий, Бориса Джонсона и Джереми Корбина.

Джонсон – харизматичный политик, лицо кампании за Брекзит, – получил широкую известность как человек, легко относящийся к своим словам и обещаниям. На дебатах с Корбином на вопрос ведущей, важна ли правда на этих выборах, Джонсон ответил, что да – и аудитория засмеялась.

Знаменита клятва Джонсона "подохнуть в канаве", если Британия не выйдет из ЕС к 31 октября – и хотя Брекзит не состоялся, премьер благополучно пережил эту дату. Впрочем, поклонники Джонсона охотно прощают ему подобные вещи и склонны винить других политиков.

Джонсон пытался отрицать, что между Северной Ирландией и остальной Британией будут введены проверки товаров, и даже приглашал звонить ему в случае таможенных проверок, хотя о неизбежности контроля говорит множество источников.

Стратегией консерваторов в кампании был упор на обещание скорейшего Брекзита – и попытка уклониться от сложных вопросов.

Джонсон, сам в прошлом журналист, владеет этим искусством. Известны случаи, когда он вместо ответа на неприятные вопросы угощал журналистов чаем или просто уезжал на велосипеде.

Два самых ярких момента произошли в самые последние дни. Широкое распространение получила фотография мальчика с подозрением на пневмонию, лежащего на полу в больнице, поскольку в ней не оказалось свободных коек. Журналист попытался показать Джонсону на своем телефоне фотографию, чтобы премьер прокомментировал ее. Джонсон сколько мог избегал этого, а потом положил телефон репортера себе в карман и продолжал говорить. Только после того, как журналист сказал: "вы отказались смотреть на фото и положили мой телефон себе в карман, премьер-министр" и попросил прокомментировать слова о кризисе в NHS, Джонсон посмотрел на фотографию, назвал ее ужасной и извинился перед семьей ребенка.



Наконец, накануне выборов Джонсон, совершая предвыборный спурт по стране, оказался на молокозаводе (и потом доставил ее продукцию покупателю, весьма польщенному таким курьером), и там он был осажден журналистами. Среди них был репортер программы "Доброе утро, Британия", который попросил премьера об интервью в прямом эфире, Джонсон сказал "секундочку" и скрылся в промышленном холодильнике. Представители консерваторов потом категорически отрицали, что премьер прятался там от интервью, но мем уже разошелся по СМИ и сетям.

Корбин, выступая на предвыборном митинге, заявил: "Мне не нужно прятаться в холодильнике, когда кто-то задает вопрос".

У Корбина – свои сложности как ведущего оппозиционного политика. Он непопулярен – летом в одном из опросов почти половина респондентов заявила, что лучше Британия покинет ЕС без соглашения, чем Корбин будет премьером.

В партии велась дискуссия о том, что если Корбин проиграет эти выборы, он покинет пост лидера лейбористов.

Он принадлежит крайне левому крылу лейбористов, обещает национализацию крупных энергетических, железнодорожных и других компаний.

Его обвиняют в потакании антисемитизму в лейбористской партии. От него долго добивались извинений и, наконец, Корбин заявил, что антисемитизм неприемлем, и он приносит извинения всем, кто от него пострадал.

Джонсона также обвиняют в проявлениях расизма, только в его случае – в исламофобии.

Корбин уязвим из-за позиции по Брекзиту. Сам он, по всей видимости, евроскептик, и не дал лейбористам занять однозначную позицию за сохранение Британии в составе ЕС. На повторном референдуме, который обещают лейбористы, он заявил о намерении сохранять нейтральную позицию.

Цель Корбина в кампании была отвлечь внимание от Брекзита и критиковать тори по проблеме NHS и вопросам социальной защиты.

Тори десятилетие после кризиса 2008-2009 годов проводили политику жесткой экономии, сокращая расходы на социальные программы. Однако Джонсон, став премьером, пообещал вложить в них огромные средства. Подобные обещания дают и лейбористы, хотя непонятно, насколько экономически просчитаны эти решения.

Корбин, хотя и не является ярким оратором в парламенте, по всей видимости, любит и умеет вести предвыборные кампании. В 2017 году лейбористы намного превзошли ожидания, сейчас партия тоже набрала популярность в последние недели, хотя и не столь сильно, как два года назад.

Кто из двух лидеров лучше провел кампанию, выяснится к утру пятницы.

Северная Ирландия