В Петербурге неизвестные напали на девушек, приняв их за лесбиянок

В Петербурге семеро неизвестных мужчин напали на девушек из-за внешнего вида. Врачи диагностировали у одной из пострадавших сотрясение мозга. Об этом пишет издание "Бумага".

Подруга пострадавшей Екатерины Лысых – Алина – рассказала, что вечером 9 декабря она вместе с тремя подругами шла по Лиговскому проспекту. Несколько мужчин преградили дорогу, спрашивая "вы что, лесбиянки?". Петербурженки забежали в кафе. Одна из них хотела достать перцовый баллончик, но мужчина ударил её по лицу, уточнила Алина.

Лысых, по словам Алины, попыталась догнать нападавших, "чтобы узнать, зачем они такое делают". Но в итоге девушку избили.

Пострадавшие намерены обратиться в полицию. По их словам, Екатерина Лысых не помнит часть произошедшего. В пресс-службе МВД сообщили, что в ночь на 10 декабря из больницы им поступила информация об инциденте и уточнили, что по факту проводится проверка.