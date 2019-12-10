В США прошла пресс-конференция Помпео и Лаврова после переговоров

В Вашингтоне прошли переговоры госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После этого состоялась их совместная пресс-конференция по итогам встречи.

Открывая её, Помпео подчеркнул, что идёт работа над улучшением американо-российских отношений. Речь идёт, в частности, о сферах, в которых между двумя странами возможно сотрудничество: в первую очередь, о борьбе с терроризмом, уточнил госсекретарь США.

Лавров заявил, что "совместной работе мешает волна подозрений в отношении России". Отвечая на вопросы, он назвал мнимым российское вмешательство в американские выборы. Также российскому политику был задан вопрос о судьбе арестованного в Москве американского бизнесмена Пола Уилана. Лавров в ответ подверг критике тактику адвокатов Уилана, предположив, что, возможно, они пытаются создать образ мученика.

На встрече политики также обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы, вопрос денуклеаризации Северной Кореи, саммит в "нормандском формате", разрешение политического кризиса в Венесуэле и продление договоров о контроле над вооружениями. В феврале 2021 года истекает срок действия СНВ-3. Сторонам предстоит заключить новое соглашение.

Переговоры Помпео и Лаврова прошли на фоне напряженности в двусторонних отношениях стран, вызванной разногласиями по множеству вопросов – от российского вмешательства в американские выборы до вооруженных конфликтов в Украине и Сирии.

Позднее во вторник должна состояться встреча Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.