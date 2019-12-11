Заместитель Катерины Тихоновой станет хайтек-омбудсменом

Первый заместитель генерального директора фонда "Иннопрактика" Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний. Это следует из анонса конференции на сайте уполномоченного по правам предпринимателей, на который обратил внимание Forbes.

Хайтек-омбудсмен будет заниматься разработкой и продвижением мер по созданию комфортных условий для развития сектора технологических и инновационных компаний и защищать их права и интересы.

Фонд "Иннопрактика" возглавляет Катерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью Владимира Путина. Они с Поповой, по информации Financial Times, учились в МГУ на одном курсе.

Наталья Попова также ведёт программу "Наука" на телеканале "Россия 24". Она, как писала FT, является женой главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.