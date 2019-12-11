Заместитель Катерины Тихоновой станет хайтек-омбудсменом

Первый заместитель генерального директора фонда "Иннопрактика" Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний. Это следует из анонса конференции на сайте уполномоченного по правам предпринимателей, на который обратил внимание Forbes.
Хайтек-омбудсмен будет заниматься разработкой и продвижением мер по созданию комфортных условий для развития сектора технологических и инновационных компаний и защищать их права и интересы.
Фонд "Иннопрактика" возглавляет Катерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью Владимира Путина. Они с Поповой, по информации Financial Times, учились в МГУ на одном курсе.
Наталья Попова также ведёт программу "Наука" на телеканале "Россия 24". Она, как писала FT, является женой главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
- Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" был учреждён в 2012 году самой Тихоновой, Иваном Климовым – тёзкой её партнера по акробатическому рок-н-роллу, Натальей и Павлом Поповыми. Сейчас учредителем фонда значится непосредственно МГУ, – сообщал в своём расследовании телеканал "Дождь".
- Фонд Тихоновой занимается поддержкой молодых учёных и проведением научных исследований для бизнеса. Его крупнейшим заказчиком традиционно была “Роснефть”, пишет издание "Открытые медиа". По его подсчётам, “Иннопрактика” получила от контролируемой государством нефтяной компании заказы на 659 млн рублей. Самый большой из них достался фонду летом 2018 года без конкурса: за 354 миллиона рублей он должен был разработать для заказчика “технологию оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных”, – писало РБК.
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