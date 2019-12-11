Жители острова Бугенвиль проголосовали за независимость

Подавляющее большинство жителей тихоокеанского острова Бугенвиль, принявших участие в референдуме, проголосовали за отделение от Папуа-Новой Гвинеи и создание независимоого государства.
В поддержку независимости проголосовали более 180 тысяч человек, или 98 процентов. Против были только 3 тысячи. Итоги голосования, которое продолжалось несколько недель, огласил в среду бывший премьер-министр Ирландии Берти Ахерн, который был приглашён на должность председателя комиссии по проведению референдума.
Итоги голосования, которое прошло с согласия властей Папуа, не означают, что Бугенвиль автоматически станет независимым. С ними должен согласиться парламент Папуа-Новой Гвинеи, после чего начнутся длительные переговоры об условиях отделения.
Бугенвиль в прошлом был германской колонией. Затем контроль перешёл к Австралии, а после получения независимости Папуа-Новой Гвинеей - к этой стране. Жители острова, однако, утверждают, что имеют свою собственную идентичность и культурно ближе к жителям Соломоновых островов, а не Папуа.
В 1990-е годы на острове шли кровопролитные бои за контроль над медными рудниками. Погибло до 10 процентов населения острова. Сейчас Бугенвиль пользуется автономией.
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