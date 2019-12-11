Суд Хабаровска признал ЛГБТ-активистку виновной в пропаганде

ЛГБТ-активистку из Хабаровска Юлию Цветкову суд признал виновной в пропаганде "нетрадиционных сексуальных отношений" и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Об этом корреспонденту Сибирь.Реалии сообщила её мать Анна Ходырева.

20 ноября в полиции составили протокол о привлечении Цветковой к ответственности за так называемую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В тот же день в её отношении возбудили уголовное дело по статье о порнографии.

В тот же день полиция обыскала дом Цветковой в Комсомольске-на-Амуре. У неё изъяли технику, документы и брошюры на гендерную тематику. Саму активистку отвезли на допрос и перевели в статус подозреваемой. Тогда же с нее взяли подписки о неразглашении и о невыезде. По словам Цветковой, полицейские заявили, что она "лесбиянка и секс-тренер", а также "проводит пропаганду". 22 ноября активистку задержала полиция, после ее отпустили под домашний арест.

В октябре Цветкову вызывали в полицию, где задавали вопросы о пропаганде феминизма и порнографии. Активистка считает, что вызовы в полицию связаны с "околополитическими мероприятиями". По ее информации, заявление на активистку написал Тимур Булатов, известный, по словам Цветковой, своей гомофобной позицией.

В марте Городской фестиваль театрального искусства, организованный режиссером детского самодеятельного театра "Мерак" Цветковой, дважды запрещали, а ее обвинили в распространении порнографии из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла".