Эрнст: нам не велят не приглашать Навального, мы сами неглупые люди

Генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст утверждает, что никакое начальство не даёт ему прямых указаний избегать в эфире каких-либо тем, например, не приглашать в эфир оппозиционера Алексея Навального или не называть его фамилии. "Такие сообщения не передаются посредством слов. Но, в конце концов, федеральными каналами руководят не дураки", – сказал Эрнст в интервью журналу New Yorker. Журнал выпустил большой материал, посвящённый карьере Эрнста и роли Первого канала в системе власти, выстроенной в России.

В статье приводятся слова телеведущего Владимира Познера, который сказал, что согласовал с Эрнстом "чёрный список" людей, которых не следует приглашать в эфир. Эрнст также говорит, что ему не спускали сверху указаний, как освещать аннексию Крыма и конфликт на востоке Украины, а сотрудники Первого канала поступали в соответствии со своими убеждениями.

Эрнст также признал, что канал допустил "ошибку", выпустив осенью 2014 года в эфир программу, в которой утверждалось, что малайзийский "Боинг" над Донбассом сбил украинский истребитель. При этом Эрнст заявил, что "ошибка" была непреднамеренной: "Все мы люди, все мы делаем ошибки". О другом получившем известность сюжете, основанном на не соответствующих действительности утверждениях – о "распятом мальчике" в Славянске, Эрнст в разговоре с корреспондентом New Yorker не упоминал.

Говоря об итогах расследования катастрофы "Боинга", согласно которым он был сбит из установки "Бук", принадлежавшей российской воинской части, Эрнст сказал, что это – вопрос веры: "Вы верите, что нидерландский отчёт правдив, а я считаю, что он непрофессионален".

Эрнст в статье характеризуется как государственник, и он сам подтверждает, что главная его цель – служить интересам государства. По словам гендиректора Первого канала, Владимир Путин в 1999 году фактически спас страну от развала: "Когда всё рушилось, появился человек, который, возможно, изначально и не знал о своей миссии". Тогда же – осенью 1999 года – Эрнст возглавил Первый канал. Как пишет New Yorker, он "создал визуальный язык" президентства Владимира Путина и особый стиль пропаганды, сочетающий "космополитический профессионализм" с "полной подчинённостью государству". При этом подчёркивается, что Первому каналу позволена большая свобода, чем другим федеральным каналам, в качестве примера приводятся фильмы "Антон тут рядом" и "Оттепель", а также вечерние шоу.