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Эрнст: нам не велят не приглашать Навального, мы сами неглупые люди

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Генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст утверждает, что никакое начальство не даёт ему прямых указаний избегать в эфире каких-либо тем, например, не приглашать в эфир оппозиционера Алексея Навального или не называть его фамилии. "Такие сообщения не передаются посредством слов. Но, в конце концов, федеральными каналами руководят не дураки", – сказал Эрнст в интервью журналу New Yorker. Журнал выпустил большой материал, посвящённый карьере Эрнста и роли Первого канала в системе власти, выстроенной в России.

В статье приводятся слова телеведущего Владимира Познера, который сказал, что согласовал с Эрнстом "чёрный список" людей, которых не следует приглашать в эфир. Эрнст также говорит, что ему не спускали сверху указаний, как освещать аннексию Крыма и конфликт на востоке Украины, а сотрудники Первого канала поступали в соответствии со своими убеждениями.

Эрнст также признал, что канал допустил "ошибку", выпустив осенью 2014 года в эфир программу, в которой утверждалось, что малайзийский "Боинг" над Донбассом сбил украинский истребитель. При этом Эрнст заявил, что "ошибка" была непреднамеренной: "Все мы люди, все мы делаем ошибки". О другом получившем известность сюжете, основанном на не соответствующих действительности утверждениях – о "распятом мальчике" в Славянске, Эрнст в разговоре с корреспондентом New Yorker не упоминал.

Говоря об итогах расследования катастрофы "Боинга", согласно которым он был сбит из установки "Бук", принадлежавшей российской воинской части, Эрнст сказал, что это – вопрос веры: "Вы верите, что нидерландский отчёт правдив, а я считаю, что он непрофессионален".

Эрнст в статье характеризуется как государственник, и он сам подтверждает, что главная его цель – служить интересам государства. По словам гендиректора Первого канала, Владимир Путин в 1999 году фактически спас страну от развала: "Когда всё рушилось, появился человек, который, возможно, изначально и не знал о своей миссии". Тогда же – осенью 1999 года – Эрнст возглавил Первый канал. Как пишет New Yorker, он "создал визуальный язык" президентства Владимира Путина и особый стиль пропаганды, сочетающий "космополитический профессионализм" с "полной подчинённостью государству". При этом подчёркивается, что Первому каналу позволена большая свобода, чем другим федеральным каналам, в качестве примера приводятся фильмы "Антон тут рядом" и "Оттепель", а также вечерние шоу.

  • Навальный ни разу не появлялся в эфире Первого канала. Сам политик утверждает, что включён в "чёрный список", что фактически прямым текстом подтверждал и Познер. Фамилия Навального звучит на канале крайне редко. Например, её произнёс в 2018 году, комментируя футбольный матч, бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.
  • С версией о том, что "Боинг" был сбит украинским истребителем, выступил в ноябре 2014 года в эфире Первого канала Михаил Леонтьев, ныне пресс-секретарь "Роснефти". Запись программы, которая открывается словами: "В распоряжении Первого канала оказался сенсационный снимок, предположительно сделанный иностранным спутником-шпионом в последние секунды полёта малайзийского "Боинга" над Украиной", – до сих пор размещена на сайте Первого канала. Никаких извинений за "ошибку" ни со стороны канала, ни от Леонтьева не последовало.

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