25 лет назад началась первая чеченская война

Двадцать пять лет назад, 11 декабря 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной деятельности на территории Чеченской республики". В тот же день колонны российских войск вошли в Чечню. Началась почти двухлетняя война, которая официально называлась "восстановлением конституционного порядка".

В результате боевых действий только официально погибли или считаются пропавшими без вести около шести тысяч российских солдат. Потери с чеченской стороны исчисляются десятками тысяч. По данным "Мемориала", погибли до 50 тысяч мирных жителей республики.

Завершилась первая чеченская война 31 августа 1996 года, когда в Хасавюрте было подписано соглашение о перемирии, которое предусматривало перенос на 5 лет рассмотрения вопроса о статусе республики.

Ещё до подписания Ельциным указа о введении войск в Чеченскую республику, российская авиация нанесла удары по объектам, которые находились под контролем сепаратистов во главе с первым президентом непризнанной Чеченской республики – Ичкерия Джохаром Дудаевым. 26 ноября 1994 года свыше трех тысяч сторонников антидудаевской оппозиции при поддержке десятков танков вошли в Грозный. Экипажи большей части танков были полностью укомплектованы военнослужащими российской армии. Танковая колонна, лишенная пехот­ной поддержки, была сожжена. Сколько российских военнослужащих погибли тогда, достоверно неизвестно, в плен попал 21 российский танкист. Минобороны России отрицало участие российских военнослужащих в операции в Грозном.

Сейчас дату начала первой чеченской войны почти не вспоминают. Точное количество её жертв, пропавших без вести и тех, кто погиб в плену, до сих пор неизвестно. На Богородском кладбище Москвы могилы все ещё безымянны, пишет "Новая газета".