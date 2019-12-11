"Проект": в Крыму на "даче Путина" строят ледовый дворец

На Южном берегу Крыма, между Форосом и Ялтой, идет активное строительство на территории госдач, которые связывают с президентом России Владимиром Путиным. В августе там появилось татами, а сейчас строится ледовый дворец. Об этом пишет издание "Проект", которое ознакомилось со строительными документами.

Издание публикует фотографии будущего спортивного объекта, который обозначен в документах как "крытая хоккейная площадка № 65 по ГП на объекте К-117". Пока готов только каркас.

Как отмечает "Проект", ледовый дворец для Крыма — редкость, на полуострове есть только частные катки в торговых центрах.

Ледовые арены есть и на других объектах недвижимости, которые связывают с Путиным. В 2016 году РБК обнаружил крытый каток площадью более двух тысяч квадратных метров в резиденции на Валдае. В мае 2019 года "Проект" писал, что в резиденции "Горки 10" на Рублево-Успенском шоссе тоже есть ледовая арена.

"Проект" обратил внимание на то, что за три года на территории госдач, по данным портала госзакупок, реконструировали бассейны, спа-комплекс, отремонтировали систему вентиляции и кондиционирования, построили общежитие для персонала и провели противооползневые работы. Заказчик - крымское отделение Федеральной службы охраны (ФСО), военно-строительное управление Минобороны и структура управделами президента в Северо-Западном округе.

Летом этого года на госдачах в Крыму на месте теннисного корта был построен татами — похожая на ангар конструкция с залом внутри — площадью в 500 квадратных метров. По словам источника, объект торопились сдать к началу августа 2019 года, когда в аннексированный Россией Крым приехал Путин.

Соседние госдачи № 9 и 10 якобы предназначены для Дмитрия Медведева. Издание пишет, что премьера несколько раз видели на них в 2014 году. На дачах также есть спортивно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом, совмещенным крытым и открытым бассейном и спа-зоной. В 2017 году на ремонт спорткомплекса, согласно сайту госзакупок, потратили 90 миллионов рублей.

Участки, где ведутся работы, огорожены высоким каменным забором. Стройку охраняют вооруженные люди, пишет "Проект".