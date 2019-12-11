Шамана Габышева оштрафовали за порванную куртку полицейского

Якутского шамана Александра Габышева суд оштрафовал на одну тысячу рублей за порванную куртку полицейского. Об этом корреспонденту Сибирь.Реалии сообщил Алексей Прянишников из "Правозащиты Открытки".



По словам собеседника издания, шамана обвинили в неповиновении сотруднику полиции. По версии МВД, когда Габышеву пытались вручить повестку на допрос к следователю, он отказался в ней расписываться, вытащил меч и, якобы размахивая им, порвал форму одного из полицейских.

Ранее защита якутского шамана, шедшего в Москву "изгонять Путина", заявила о том, что в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По словам Алексея Прянишникова, эту информацию адвокату Габышева неофициально сообщил представитель Следственного комитета. В пресс-службе ведомства возбуждение нового дела отрицают.

Накануне Габышев был вновь задержан полицией в Якутии – спустя несколько дней после того, как он начал свой второй поход на Москву. Ранее полицейские также задержали одного из ближайших соратников шамана, Евгения Ростокина. Его увезли в управление ФСБ по республике.