Шамана Габышева оштрафовали за порванную куртку полицейского

Якутского шамана Александра Габышева суд оштрафовал на одну тысячу рублей за порванную куртку полицейского. Об этом корреспонденту Сибирь.Реалии сообщил Алексей Прянишников из "Правозащиты Открытки".
По словам собеседника издания, шамана обвинили в неповиновении сотруднику полиции. По версии МВД, когда Габышеву пытались вручить повестку на допрос к следователю, он отказался в ней расписываться, вытащил меч и, якобы размахивая им, порвал форму одного из полицейских.
Ранее защита якутского шамана, шедшего в Москву "изгонять Путина", заявила о том, что в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По словам Алексея Прянишникова, эту информацию адвокату Габышева неофициально сообщил представитель Следственного комитета. В пресс-службе ведомства возбуждение нового дела отрицают.
Накануне Габышев был вновь задержан полицией в Якутии – спустя несколько дней после того, как он начал свой второй поход на Москву. Ранее полицейские также задержали одного из ближайших соратников шамана, Евгения Ростокина. Его увезли в управление ФСБ по республике.
- В марте 2019 года шаман Александр Габышев объявил о походе из Якутска в Москву. Тогда он заявлял, что президент России Владимир Путин является "порождением тёмных сил" и изгнать его под силу только такому шаману, как он. Габышев прошёл около 3 тысяч километров и привлёк по пути множество сторонников, но в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области его задержали сотрудники ФСБ и отправили обратно в Якутск. Шамана поместили в психоневрологический диспансер и признали невменяемым.
- Позже на Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. В сентябре Габышева выпустили под подписку о невыезде.
- Второй поход на Москву шаман начал 8 декабря. Утром 10 декабря сайт Сибирь.Реалии сообщил, что полицейские разыскивают Габышева в Якутске с целью вручить ему повестку "для проведения следственных действий". Также полиция приходила домой к сестре шамана.