Юрий Чайка постановил закрыть одно из дел из "списка Титова"

Генеральный прокурор России Юрий Чайка постановил закрыть уголовное дело в отношении двух участников "Списка Титова" - Михаила Ершова и Валерия Наумова. предпринимателей обвиняли в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс".
В постановлении генпрокуратуры говорится, что выводы следствия противоречили материалам дела, а Следственный комитет не устранил допущенные нарушения.
Ершов являлся учредитель ООО "Уваровский маслозавод-элеватор", Наумов его генеральным директором. Их обвиняли в том, что с 2012 - 2014 годы они занизили в налоговых декларациях предприятия размер НДС на 79 миллионов рублей, а в 2015 и 2016 году - на 57 миллионов рублей. Также следствие считало, что бизнесмены завладели почти 2 миллионами рублей государственных средств мошенническим путем.
В данный момент Ершов и Наумов находятся на территории Украины. В России они арестованы заочно. Документальных гарантий, что их не арестуют по возвращении нет.
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- В 2018 году уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов заявил, что встретился в Лондоне с несколькими российскими бизнесменами. По его словам, некоторые из них скрываются от правосудия, но при этом хотят вернуться в Россию. По данным РБК, после встречи, на которой присутствовало несколько десятков человек, был составлен список из 16 предпринимателей.
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