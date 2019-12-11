Юрий Чайка постановил закрыть одно из дел из "списка Титова"

Генеральный прокурор России Юрий Чайка постановил закрыть уголовное дело в отношении двух участников "Списка Титова" - Михаила Ершова и Валерия Наумова. предпринимателей обвиняли в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс".

В постановлении генпрокуратуры говорится, что выводы следствия противоречили материалам дела, а Следственный комитет не устранил допущенные нарушения.

Ершов являлся учредитель ООО "Уваровский маслозавод-элеватор", Наумов его генеральным директором. Их обвиняли в том, что с 2012 - 2014 годы они занизили в налоговых декларациях предприятия размер НДС на 79 миллионов рублей, а в 2015 и 2016 году - на 57 миллионов рублей. Также следствие считало, что бизнесмены завладели почти 2 миллионами рублей государственных средств мошенническим путем.

В данный момент Ершов и Наумов находятся на территории Украины. В России они арестованы заочно. Документальных гарантий, что их не арестуют по возвращении нет.