Россия может снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок из-за границы до 20 евро (1400 рублей). Ограничение предложено и другим странами Евразийского экономического союза — Белоруссии, Армении, Казахстану и Киргизии. Поправки разработаны российским министерством финансов и поддержаны главой российского правительства Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.

Сейчас в России пошлиной облагают покупки в зарубежных интернет-магазинах, если их общая стоимость в месяц превышает 500 евро. В 2020 году он будет снижен до 200 евро. Ранее в российском правительстве обсуждалась взымать пошлины с посылок дороже ста евро — тогда отмечалось, что это, в первую очередь, ударит по покупателям европейских и американских интернет-магазинов, писала газета "Коммерсантъ".

Согласно оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, объём межграничной торговли в 2019 году может достигнуть 700, а в 2020 году — более 900 миллиардов рублей. В министерстве финансов отмечают переток налогов из России в иностранные интернет-магазины и хотят предотвратить потери бюджета.