В Новосибирской колонии из-за избиений началась массовая голодовка

В Новосибирской исправительной колонии №8 заключенные объявили массовую голодовку после того, как одного из них избил сотрудник спецназа. Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на правозащитников. По их данным, от еды отказываются 130 человек, которые протестуют против введения на территорию учреждения спецподразделения ФСИН "Корсар" и "систематических избиений".

По словам адвоката Максима Амбурцева, к его подзащитному Александру Ивову в колонии подошел неназванный сотрудник спецназа и спросил, почему тот его не боится, ведь он - сотрудник "Корсара". После того, как заключенный ответил, что "никогда не боялся таких, как он", его избили. Как утверждает адвокат, Ивов во время разговора не оскорблял сотрудника ФСИН и вел себя спокойно.

После инцидента осужденные пошли в дежурную часть, чтобы забрать сигареты, но сотрудник колонии Борис Яблочко отказался отдавать им пачки, а после спровоцированного конфликта с помощью тревожной кнопки вызвал 15 бойцов спецназа. Как утверждает Gulagu.net, Ивова увели на другой этаж, где его стали оскорблять и бить по лицу. Через некоторое время заключенный выбежал в коридор и попытался совершить самоубийство. Несмотря на это, его продолжили избивать, пока он не потерял сознание. Сейчас Ивов с многочисленными телесными повреждениями и сотрясением головного мозга находится на лечении в медицинском учреждении.

Адвокат подал заявление в Следственный комитет. Ведомство сейчас проводит проверку в колонии. Ее результаты пока неизвестны. При этом адвокат настаивает, что сотрудники "Корсара" появились на территории ИК-8 без веских оснований по личному распоряжению нового начальника областного ГУ ФСИН.

В управлении ФСИН по Новосибирской области редакции Сибирь.Реалии заявили, что проверка в колонии не выявила нарушений прав заключенных, а сотрудник спецназа не избивал Ивова. В ведомстве отметили, что после инцидента ИК-8 посетили начальник областного управления ведомства Андрей Попето, региональный омбдусмен Нина Шалабева, представители ОНК и прокуратуры.