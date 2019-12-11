Кадыров: Сокуров "уподобился игрушке в руках кукловодов"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что режиссёр Александр Сокуров "уподобился игрушке в руках кукловодов", предположил, что, пока есть такие, как Сокуров, против России будут вводить санкции, и высказал мнение, что режиссёра следовало бы "призвать к ответственности в соответствие с законом" за его высказывания.

Поводом для записи в телеграм-канале Кадырова стал вопрос Сокурова, заданный накануне на встрече членов Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным. "Как может быть, что погибшие <во время войны в Чечне> солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти воинские награды принимают?" - спросил режиссёр, имея в виду звание Героя России, которого были удостоены ныне покойный отец Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи и сам глава Чечни. Сокуров, указавший в своём выступлении на масштабные нарушения прав человека в Ингушетии и вообще на Кавказе, также предложил "осмыслить старые федеративные и сталинские каверны, отпустить на вольные хлеба всех, кому не нужна Россия и наша культура, перестать оплачивать необузданную пассионарность кавказского сектора". Главной мыслью выступления Сокурова, в котором он также вступился за обвиняемых по так называемому московскому делу, был риторический вопрос: "Может, вообще пришло время нам придумать новую Россию, заново придумать Россию?"

Путин не согласился с Сокуровым. По его словам, некие люди захотели использовать чеченский народ для разрушения России, однако представители этого народа "встали на сторону России", и если кто-то из них "работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем Российской Федерации". Конкретно имён Кадырова или кого-либо из его окружения, кто был удостоен звания героя, Путин не назвал.

Отец Кадырова и сам Рамзан Кадыров в первую Чеченскую войну были на стороне сепаратистов, воевавших против федеральных сил. После начала второй войны в Чечне Ахмат Кадыров и его сторонники перешли на сторону федерального центра.

Рамзан Кадыров утверждает, что, если бы не позиция его отца, жертв войны в Чечне было бы "на тысячи и десятки тысячи человек больше". Глава Чечни утверждает, что именно его отец "навсегда остановил войну и искоренил породившие её причины". Высказывания Сокурова он назвал националистическими и провокационными и сравнил с действиями международных спортивных функционеров, которые приняли решение отстранить российских спортсменов от соревнований из-за допинга. В завершение Кадыров пишет, что верит в то, что Сокуров на самом деле хочет быть патриотом России и вносить свой вклад в единство народов страны.

Режиссёр пока не отреагировал на высказывания Кадырова.