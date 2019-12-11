Совфед одобрил крупные штрафы для нарушающих закон о СМИ-иноагентах

Совет Федерации одобрил поправки в кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, по которым СМИ, нарушающие закон об иностранных агентах, можно будет штрафовать на сумму до 5 миллионов рублей.

Поправки касаются также граждан, должностных и юридических лиц, нарушающих порядок деятельности СМИ-иноагента. Максимальные штрафы для них, в случае трёх нарушений за полгода, составят 50 тысяч, 100 тысяч и миллион рублей соответственно.

Кроме того, поправки, которые планируют ввести с 1 февраля 2020 года, предполагают арест граждан-нарушителей сроком до 15 суток.

Закон о СМИ - иностранных агентах был принят в ноябре 2017 года. Он позволяет признавать иноагентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. В случае такого признания, СМИ должны размещать на своих публикациях соответствующую маркировку.

Минюст отнес к иноагентам десять СМИ: "Голос Америки", Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирскую службу Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), Сибирь.Реалии, "Фактограф" и Север.Реалии.

В декабре этого года президент Путин подписал закон, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения СМИ-иноагентов или участвующие в их создании.

Законы о СМИ-иноагентах и наказаниях для них были раскритикованы правозащитниками, международными организациями и профессиональным сообществом.