Президент Грузии заявила, что у страны "нет армии и вооружений"

В Грузии разгорелся скандал из-за высказываний президента этой страны Саломе Зурабишвили об армии. Выступая на приёме, посвящённом развитию национальной науки, она заявила, что страна сможет самоутвердиться именно наукой и культурой, а не силовыми структурами. Тем более, что, по словам Зурабишвили "у Грузии нет армии, нет вооружений и никогда не будет".

Высказывания президента вызвали бурную реакцию оппозиции и общественности. Бывший президент Михаил Саакашвили в чрезвычайном обращении отметил: "оскорбительные высказывания о грузинской армии Саломе Зурабишвили - это месть России за то что грузинская армия, впервые после Афганской войны, сбила 13 или 14 российских военных самолёта во время войны августа 2008 года" и "впервые после второй мировой войны ранила российского генерала Хрулёва" — командующего 58-й армией ВС РФ <по официальным российским данным, Россия потеряла 4 самолёта - РС>

При этом Саакашвили Саакашвили напомнил, что во время его правления Грузия "наладила выпуск замечательного оружия», в том числе "бесшумных гранатомётов".

Многие представители правящей партии "Грузинская мечта" (поддержавшей Саломе Зурабишвили на прошлогодних выборах) склонны объяснять высказывание президента тем, что родившись в Париже, в семье грузинских эмигрантов первой волны, она не очень хорошо владеет грузинским. Тем не менее, министр обороны Грузии, Ираклий Гарибашвили в специальном заявлении назвал высказывания верховного главнокомандующего "абсолютно неприемлемыми": "У нас сильная армия и замечательное оружие" — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Отвечая на все упрёки, президент написала на своей страничке в Facebook, что её фраза «была вырвана из контекста разговора о том, чем именно сможет самоутвердиться Грузия в современном мире» а опоненты постоянно её третируют, "придираясь то к одежде, то к кулинарным предпочтениям. Например лобио".