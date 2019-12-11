Саудовская государственная нефтяная компания стала самой дорогой в мире

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco в первый день торгов подорожала на бирже и стала самой дорогой в мире, с рекордной оценкой 1,88 триллиона долларов, сообщает Financial Times. Она обогнала по оценке Apple и Microsoft.

Государственный нефтяной гигант — самая доходная компания в мире. По итогам 2018 года чистая прибыль компании составляла больше 111 миллиардов долларов, за первое полугодие 2019 года — почти 47 миллиардов.

В ходе размещения на бирже компания привлекла 25,6 миллиарда долларов, что тоже стало рекордом. Предыдущий принадлежал китайской Alibaba с 25 миллиардами долларов.

Планируется, что заработанные в ходе размещения деньги пойдут на диверсификацию экономики королевства.