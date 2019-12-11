Премьер Франции объявил о пенсионной реформе, несмотря на протесты

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил в среду об основных параметрах пенсионной реформы, подготовка которой вызвала массовые забастовки и акции протеста по всей стране.

Филипп заявил, что цель реформы - упростить пенсионную систему, а также добиться её устойчивости в условиях старения населения. Работающие сохранят возможность выйти на пенсию в 62 года, однако власти будут поощрять выход на пенсию двумя годами позже - пенсия в таком случае будут выше. Минимальная пенсия для отработавших полный стаж будет 1000 евро в месяц.

Филипп пообещал, что реформа коснётся только тех, кто родился в 1975 году или позже.

Несмотря на ряд уступок по сравнению с первоначальным планом, профсоюзы заявляют, что продолжат акции протеста. Особенно против реформы протестуют те категории трудящихся, которые сейчас имеют право выйти на пенсию раньше, чем в 62 года, например железнодорожники и докеры. По новым планам, все исключения будут отменены, и пенсионный возраст будет единым для всех.

Забастовка, которая продолжается с прошлой недели, затронула главным образом государственный сектор экономики. С перебоями работает общественный транспорт, включая парижское метро.