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Лицом к событию

Царь защитит

Члены президентского совета по правам человека

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Совет при президенте встретился с президентом. Будет ли толк?

У Владимира Путина по возвращению из Парижа в один день было сразу два мероприятия, и оба правозащитные. Сначала посидел с собственным советом по правам человека, потом принял региональных правозащитников, Есть ли от него толк в деле спасения невинно и несправедливо осужденных? В гостях член президентского совета Николай Сванидзе, гражданский активист Николай Кавказский, адвокат Мария Эйсмонт. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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