"Уязвим каждый". Матери политзаключённых объявили голодовку

Матери молодых людей, против которых были выдвинуты обвинения по громким политическим делам, объявили голодовку, протестуя против несправедливых, на их взгляд, приговоров.

Это Юлия Виноградова, дочери которой Анне Павликовой были предъявлены обвинения по делу "Нового величия", и Наталья Конон, сын которой Даниил проходил по "московскому делу".

Движение "Матери против политических репрессий" пытается достучаться до властей в поисках справедливости. По словам женщин, все законные способы протеста уже использованы. Они выходили на пикеты к Кремлю после того, как 6 декабря московские суды вынесли приговоры семи участникам московского дела. За одиночные пикеты четырех человек задержали, им предстоит суд и возможный штраф до 20 тысяч рублей за нарушение правил проведения акций.

Юлия Виноградова

"Тебе кажется, что ты живёшь в цивилизованном обществе, и такого быть не должно и не может быть, а оно, оказывается есть: пытки, издевательства”, говорит Виноградова. Совокупность последних событий, по её словам, стала последней каплей: "Вдруг государство проявит если не справедливость, то хотя бы гуманизм". Вечером в понедельник, в Международный день прав человека, она объявила голодовку, рассказав о ее причинах на пресс-конференции в "Новой газете".

"Стала понимать, что, наверное, единственный выход привлечь внимание к проблеме, что у нас столько политзаключённых, – это голодовка. Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы писали письма президенту – нам приходят отписки. Мы выходили в пикеты, стояли возле Кремля, нас забирали в ОВД. Наверное, все способы использованы, нас так никто и не хочет слышать. Поэтому такой отчаянный жест, призыв "услышьте нас наконец" Я понимаю, что это риск для здоровья, тем более я не совсем здорова. Если б у Ани была одна я, я бы на это не пошла. У Ани есть папа, сестра старшая”.

Дочь Виноградовой Анна Павликова – одна из десяти обвиняемых по делу "Нового величия", движения, которое, по версии следствия, создала группа молодых людей с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых заявляет, что они стали жертвами провокатора спецслужб, который сам создал организацию, финансировал её и написал ей устав, после чего сдал участников ФСБ. В деле он проходит как "засекреченный свидетель": "Я просмотрела все видеозаписи, сижу на судах. Все мы знаем, кто он, что он, откуда. Мне непонятно, почему не судят его, почему судят наших детей", говорит Виноградова.

Наталья Конон

Сейчас с Даниила Конона сняты обвинения в причастности к "массовым беспорядкам" 27 июля, он добивается компенсации за незаконное уголовное преследование. Наталья Конон напомнила, что в защиту обвиняемых высказывались священнослужители, учителя, врачи, а петиция с требованием прекратить "московское дело" собрала более 300 тысяч подписей. Тем не менее, на обращения приходят отписки. Отсутствие должной реакции власти Наталья Конон назвала одним из мотивов голодовки: "с отсутствием правосудия не то, чтобы смирились, но у нему как-то привыкли”. Она считает, что родители пытались как могли начать диалог в правовом поле: "Мы видим, что в каждом случае это уже не наша отдельная проблема, а тенденция. Во всех этих делах, за исключением "московского", – "Сети", "Нового величия", – есть "прекрасная" формулировка, что ребята занимались подрывом конституционного строя. Мое мнение – подрывом конституционного строя занимаются те, кто ведет эти дела: правоохранительные органы и судебная система. Это вызывает недоверие граждан к государству в целом. Мы обеспокоены не только судьбами наших детей и родственников, но и тем, что происходящий беспредел и беззаконие, совершаемые на глазах всей страны, – а сейчас не 37-й год, – подрывают доверие граждан к институту правосудия и институту государства в целом".

Несмотря на то, что её сын на свободе, Наталья Конон чувствует ответственность и за других участников дела: "Во-первых, отдаю долг за то, что нам помогали. Смотреть в глаза тем, кому повезло меньше, чем, нам, очень сложно. Если бы ребята были виноваты, повинилась бы за своего, точно так же повинилась бы за чужих: точно так же помогали бы семьям, матерям. Но сроки даны неправомерно и несоразмерно: за "московское дело" я могу отвечать, его я знаю досконально. Во-вторых, то, что происходит с нашими детьми, касается абсолютно всех. Уязвим каждый".

Влада Русина

К голодовке присоединилась Влада Русина, глава комитета "Свободу Шестуну".

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун находится под арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Претензии у правоохранительных органов возникли после активного выступления Шестуна против вывоза московского мусора на свалку в Серпуховской район. Шестун более 180 дней держит голодовку, и адвокаты говорят о критическом состоянии его здоровья. Тем не менее, суд отклонил ходатайство о домашнем аресте.

Русина заявила, что поддержала акцию других матерей вместо жены Шестуна Юлии: на её попечении несовершеннолетние дети, и органы опеки грозились лишить её родительских прав в случае голодовки: "От всего происходящего два чувства: отчаяние и усталость. Каждый день у нас как сводки с военных полей: кого-то арестовали, кого-то бросили в автозак, кого-то избили силовики, кому-то вынесли приговор. Дело Шестуна отличается от "Нового величия" или "московского дела". Он чиновник: будучи в системе, бросить ей вызов очень сложно. Он точно знал, что ему грозит. Свою голодовку он объявил за свободу всех политических заключённых".

Участницы голодовки требуют освобождения всех политзаключённых, расследования пыток задержанных сотрудниками ФСБ (на них жаловались, например, участники дела "Сети", создания общественной комиссии для диалога с властями, встречи с президентом России Владимиром Путиным. За состоянием здоровья участниц голодовки будет следить врач Светлана Пчелинцева – мать обвиняемого по делу "Сети" Дмитрия Пчелинцева.

Вопрос о сроке голодовки оставили открытым: "Нам отступать особо некуда", – сказала Наталья Конон. – "До какой точки это может дойти – зависит не от нас".

9 декабря, в день объявления голодовки, суд в Москве приговорил к 3 годам колонии Эдуарда Малышевского, которого обвинили в применении насилия к представителю власти. На акции за честные выборы 27 июля он выбил окно в автозаке после задержания, которое упало на сотрудника правоохранительных органов.