Британские фармацевты предложили за свой счёт передать лекарства в Россию

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline, производящая жизненно важный для пациентов с муковисцидозом антибиотик, предложила безвозмездно произвести и передать необходимое количество лекарства для российских пациентов.

Ранее российские СМИ сообщили, что четыре тысячи пациентов, страдающих этим генетическим заболеванием, оказались лишены жизненно важного лекарства "Фортум" из-за закона об импортозамещении. В связи с этим законом и другими приоритетами в госзакупках компания GlaxoSmithKline была вынуждена уйти с российского рынка.

В свою очередь, израильская компания Teva, производитель другого жизненно необходимого антибиотика "Колистин", который также пропал с рынка в связи с необходимостью перерегистрации препарата, сообщил о невозможности возобновления поставок в Россию в течение ближайших шести месяцев.

Сейчас "Колистин" невозможно ни купить, ни получить на территории России. Как пишет "Новая газета", в Минздраве посоветовали благотворительным организациям обеспечить остро нуждающихся пациентов, закупив препарат в других странах и доставив почтой. Но источник средств для этих закупок в ведомстве не предложили.

Представители пациентского сообщества больных муковисцидозом намерены обратиться в суд с иском против министерства здравоохранения и министерства промышленности и торговли. Пациенты считают, что действия ведомств нарушают их конституционное – право на жизнь.