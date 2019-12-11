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В Канаде электросамолёт выполнил первый коммерческий рейс

Рой Ганзарски, исполнительный директор австралийской инженерной компании magniX на фоне электросамолёта

В Канаде электрический самолёт выполнил первый в истории коммерческий рейс, сообщает Би-би-си.

Гидроплан с электрическим двигателем компании MagniX вмещает всего шесть пассажиров. Максимальная дальность полёта такого самолёта на литиевых аккумуляторах – 160 километров, отмечает AFP. Однако изобретатели уверены, что это начало революции, которая позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Канадский оператор Harbour Air, организовывавший перелёт, надеется электрифицировать весь свой авиапарк к 2022 году, при условии выдачи необходимых разрешительных сертификатов.

Переход на электрические двигатели рассматривается как один из способов сокращения выбросов парниковых газов в авиационном секторе. Это происходит на фоне растущей обеспокоенности путешественников по поводу загрязнения окружающей среды от полёта.

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