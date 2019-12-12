Суд в Рязани депортировал пятерых сотрудников университета США

Cуд в Рязани приговорил к штрафу, депортации и запрету посещения России на несколько лет пятерых сотрудников американского университета Буффало за выступление в филиале Московского политехнического университета. Об этом сообщают местные СМИ. Информация также подтверждается карточками суда.

Делегация ученых прибыла в Рязань по приглашению местного отделения общественной организации "Деловая Россия", которая занимается продвижением интересов российских предпринимателей.

После встречи со студентами, которая была запланирована в программе визита, американцев задержали и увезли в Центр временного содержания иностранных граждан. Суд вменил американцам в вину то, что они осуществляли преподавательскую деятельность без соответствующих документов: в Россию они прибыли по туристическим визам.

Сотрудники американского университета утверждали, что их выступление сложно назвать лекцией, так как они просто рассказывали про свой вуз. Так директор школы лидерства университета Буффало Молли Андерсон сказала, что очень ценит контакты между студентами России и США, а также подчеркнула важность обмена опытом между странами.

Однако выступившие на суде в качестве свидетелей студентка и сотрудница российского университета заявили, что американцы читали лекцию, что не соответствовало целям их визита в Россию.