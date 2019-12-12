Путин о рекордном неисполнении бюджета: "Что-то многовато"

Неисполнение расходов федерального бюджета в 2019 году по прогнозу может составить до одного триллиона рублей. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. "Нет-нет, что-то многовато",— сказал на это Владимир Путин.

"Такого, конечно, никогда не было у нас ещё. В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 миллиардов", - цитирует слова Кудрина сайт Кремля.

Алексей Кудрин отметил, что это прогноз, в том числе, и Минфина,с которым в целом согласились на дискуссии в Госдуме при уточнении бюджета этого года.

В качестве причины неисполнения бюджета глава Счётной палаты назвал бюрократию и указал на необходимость упростить процедуру расходования бюджетных средств .

О том, что объем неисполнения расходов бюджета в 2019 году может стать рекордным, Алексей Кудрин заявил ещё в сентябре. По его словам, раньше проблемой Минфина была работа в условиях нехватки средств, а сейчас — их избыток.

В ноябре глава Счетной палаты впервые сообщил о неисполнении расходов бюджета на один триллион рублей. Тогда же в качестве причины Кудрин называл "слабое качество государственного управления". Правительство не может преодолеть свои же административные процедуры, чтобы спокойно и своевременно потратить бюджетные средства, заявил он.

Ранее Минфин России опубликовал информацию об исполнении бюджета в январе—сентябре 2019 года. За первые девять месяцев года федеральный бюджет потратил лишь 63 процента средств (12 триллионов рублей) , что стало самым низким показателем освоения средств с 2008 года.