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Киевский суд заочно приговорил депутата российской Госдумы к 14 годам тюрьмы

Светлана Савченко

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Суд в Киеве заочно приговорил депутата российской Государственной думы Светлану Савченко к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба украинской прокуратуры Крыма.

54-летняя Савченко была депутатом крымского парламента в 2014 году. В ходе событий, предшествующих аннексии полуострова Россией, она участвовала в заседаниях, на которых были приняты постановления о независимости Автономной республики от Украины и голосовала за принятие Конституции Крыма, называющей полуостров российским регионом.

Савченко заявила агентству РИА "Новости", что не получала повестки в украинский суд и не намерена обжаловать там решение. "Интерфаксу" она сказала, что гордится участием в событиях весны 2014 года, и считает, что крымский парламент принимал решения в интересах своих избирателей.

  • Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума. Он был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. Москва называет аннексию полуострова "восстановлением исторической справедливости".

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