Суд в Киеве заочно приговорил депутата российской Государственной думы Светлану Савченко к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба украинской прокуратуры Крыма.

54-летняя Савченко была депутатом крымского парламента в 2014 году. В ходе событий, предшествующих аннексии полуострова Россией, она участвовала в заседаниях, на которых были приняты постановления о независимости Автономной республики от Украины и голосовала за принятие Конституции Крыма, называющей полуостров российским регионом.

Савченко заявила агентству РИА "Новости", что не получала повестки в украинский суд и не намерена обжаловать там решение. "Интерфаксу" она сказала, что гордится участием в событиях весны 2014 года, и считает, что крымский парламент принимал решения в интересах своих избирателей.