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В Москве пройдёт показ фильма Мумина Шакирова "Таксисты"

Мумин Шакиров

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Фильм журналиста Свободы рассказывает о судьбах трёх граждан Таджикистана

Вечером в четверг, 19 декабря, в московском Центре документального кино (Зубовский бульвар, д. 2, стр.7) состоится первый показ для зрителей документального фильма журналиста Радио Свобода Мумина Шакирова "Таксисты". Начало сеанса в 19 часов.

Полуторачасовая лента рассказывает о судьбах трёх граждан Таджикистана, живущих в разных культурных пространствах - в Душанбе, Москве и Нью-Йорке - и зарабатывающих себе на жизнь работой водителя такси. Фильм спродюсирован Русской службой Радио Свобода при поддержке телеканала "Настоящее Время".

Мумин Шакиров - журналист Русской службы Радио Свобода, кинорежиссёр-документалист. Автор книг "Наркобизнес в России" и "Миллион для женщины". Автор проектов документального кино "Голливуд. Русская дорожка", "Холокост, клей для обоев?" и "После империи".

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