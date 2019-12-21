Его знали все, и не только в Киеве. Олег Борисов. Эфир в 20:05

Выдающийся русский актер – герой нового выпуска передачи. В студии – Александр Горбунов, автор книги о нем, близко его знавший
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 21 декабря 2019 года в 20.05
В гостях у Леонида Велехова журналист, писатель, автор книги "Олег Борисов" Александр Горбунов
Выдающийся русский актер – герой нового выпуска передачи. В студии – Александр Горбунов, автор книги о нем, близко его знавший
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 21 декабря 2019 года в 20.05
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