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Культ личности

Его знали все, и не только в Киеве. Олег Борисов. Эфир в 20:05

Народный артист СССР Олег Борисов, 1981 год

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В гостях у Леонида Велехова журналист, писатель, автор книги "Олег Борисов" Александр Горбунов

Выдающийся русский актер – герой нового выпуска передачи. В студии – Александр Горбунов, автор книги о нем, близко его знавший

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Премьера 21 декабря 2019 года в 20.05

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