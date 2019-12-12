В Приангарье выданную бюджетникам премию вычли из зарплаты

В Иркутской области к профессиональным праздникам врачам и медикам выплатили "губернаторскую премию" в 10 тысяч рублей. Но позже у части бюджетников эти деньги вычли из зарплаты. Об этом сообщило издание "Иркутск сегодня". Из бюджета на эту единовременную премию было выделено почти 900 миллионов рублей.

Супруг учительницы из Усолья-Сибирского рассказал, что его жена получила 10 тысяч рублей к Дню учителя, но по итогам октября в зарплате "срезали" стимулирующие выплаты. В итоге учителя получили примерно столько же, сколько обычно.

Врачам премии к профессиональному празднику выплатили летом, но часть из них также недосчиталась стимулирующих выплат, рассказала представитель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения "Действие", фельдшер скорой помощи Татьяна Шульга.

По её словам, за два месяца до "губернаторской" премии им срезали стимулирующие выплаты. Они восстановились в прежнем объеме только к сентябрю. В результате получилось, что выплатили к празднику по 10 тысяч рублей, но их же и удержали, если не больше, пояснила Шульга.