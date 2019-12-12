Порошенко прокомментировал дело о госизмене и саммит в Париже

Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает дело о государственной измене, инициированное в отношении него Государственным Бюро Расследований (ГБР), "подтверждением двойных стандартов Российской Федерации". Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, полную версию которого можно будет прочитать сегодня вечером на нашем сайте.

По мнению Порошенко, президент России Владимир Путин с одной стороны "едет в Париж, где говорит о необходимости имплементации Минских соглашений", а с другой – "реализует свои помыслы" через представителей бежавшего в Россию бывшего украинского лидера Виктора Януковича.

Об открытии уголовного производства в отношении Порошенко заявил бывший первый заместитель главы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов, он же подал заявление. ГБР подтвердило информацию о возбуждении дела.

Обвинения Портнова в адрес Порошенко связаны с подготовкой и проведением переговоров по Минским соглашениям в феврале 2015 года. Утверждается, что достигнутые президентом договорённости сужают "для любой следующей украинской власти возможности поиска других вариантов установления мира и восстановления территориальной целостности".

Это не первое дело, которое ГБР расследует в отношении Порошенко – их уже более десяти. Защита политика считает их "российским заказом" и попыткой нанести репутационный ущерб.

В беседе с Радио Свобода Пётр Порошенко выразил уверенность, что руководство ГБР понесёт ответственность "за тот беспредел, который они здесь учинили".

Комментируя состоявшийся недавно саммит "нормандской четверки", на котором впервые прошла очная встреча нынешнего президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, Порошенко заявил, что не может назвать переговоры в Париже шагом вперёд, но также и не считает его двумя шагами назад.

Бывший президент отметил, что до участников переговоров была донесена позиция, которую поддерживает возглавляемая им партия "Европейская солидарность" и её парламентские партнёры по оппозиции. Это неоспоримость Европейского и Евроатлантического выбора Украины, а также недопустимость снятия с России ответственности за аннексию Крыма и компромисса по суверенитету и территориальной целостности Украины.