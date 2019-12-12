"Самый короткий сериал": соцсети о "Слуге народа" на ТНТ

Всего несколько дней назад публика ожидала громкой премьеры - на ТНТ решили показать сериал "Слуга народа". Конечно, все желающие давно могли посмотреть его в Интернете, но сам факт официального выхода сериала с Владимиром Зеленским на российском телевизионном канале казался весьма необычным.

Андрей Мухин:

Вообще не помню, когда я сознательно включал ТНТ. Наверно, в прошлом тысячелетии ...

Тина Канделаки:



Телеканал ТНТ покажет сериал «Слуга народа», а ведь я уже два года выношу мозг всем своим знакомым и, в частности, политтехнологам о том, что им стоит посмотреть эту отличную работу.



Уникальность этого продукта можно сравнить только с историей телеканала Fox News, с помощью которого Роджер Айлз свергал и назначал президентов США. «Слуга народа» позволил Зеленскому стать главой одного из крупнейших европейских государств. Владимир Александрович является ключевой единицей холдинга «Квартал 95» и лично курировал производство всех продуктов студии. Так что этот продукт — важная часть его стратегии, которая привела его прямиком в историю.



Даже моим коллегам по «Большой игре» не пришла в голову такая дерзость, хотя и у нас простой человек стал тренером национальной сборной по футболу. Покупка сериала нашим телеканалом — важный сигнал консерваторам: сегодня политику важно быть likeable, как никогда прежде. Посмотрите только на Санну Марин — 34-летнюю премьер-министра Финляндии.



Разумеется, это не означает, что мы обязательно повторим этот путь. Но время ускорилось и сжалось не только в обычной жизни, но и в политике. Где-то за первый пост борются 70-летние почтенные мужи, а где-то выборы выигрывают люди из телевизора — без опыта в политике и без многолетних связей с истеблишментом. Все это безумно интересно. Новые правила пишутся прямо по ходу игры, и это надо учитывать всем.

Сперва в этом даже заподозрили какой-то хитрый план.

Сергей Бережной:

Трансляция «Слуги народа» по российскому тв, как я понимаю, это результат неудовлетворённости Кремля итогами саммита (хотя с чего бы? - но вот ведь). Паханчик пытается намекнуть Зеленскому на его принадлежность к актерскому сословию, в его пониманию - к обслуге. Ну и чудненько. Пусть публика в России тоже усваивает, что не надо быть газовым бароном, чтобы кидать паханчику факи на саммитах. Хотя, конечно, Владимиру Александровичу в этом направлении ещё нужно много и упорно совершенствоваться. Пожелаем ему успеха и на сём поприще.

И пусть паханчик не забудет по проигранным Газпромом искам заплатить. Приятного просмотра.

Незыгарь:

Показ "Слуги народа" -одна из ступеней из нового плана Коломойского-Ахметова (где Ринат это финансовый ресурс, а Валерич-еврейское лобби и ресурс в АП в Москве и Киеве) по сближению двух стран в прагматичном ключе.

Кирилл Сазонов:

Решили россиянам показать "Слугу народа" - зрада. Хотя я не понимаю, почему. Пусть хоть в телевизоре увидят, как проходят настоящие выборы

Кирилл Лятс:

После просмотра всей страной, можно будет присоединить Россию к Украине и получится нормальная Киевская Русь. С прекрасным президентом

Алексей Тимофеев:

Рискуют они. Герой имеет шанс стать народным любимцем 🙂 И что потом с этим делать? Soft power.

Денис Юдин:

Интересно, они хорошо подумали?

Подумали плохо. Сначала пришлось уже на ходу вырезать шутку про Путина. Главный герой сериала выбирает себе часы, а продавец говорит, что часами марки Hublot пользуется Владимир Путин. В ответ герой Зеленского переспрашивает: "Путин хубло?", - явно намекая на ставшую известной в 2014 году нецензурную кричалку.

А совсем скоро решили отказаться от показа вообще, свернувшись после трёх серий.

Ксения Болецкая:

Анонс с показом "Слуги народа" каждый день в течение двух недель в эфире ТНТ был типа маркетинговой разводкой.

По крайней мере, теперь такая версия ТНТ. Типа изначально не собирались показывать больше трёх серий в эфире, остальное все только в интернете, на платформе Premier. Повышали, мол, узнаваемость платформы.

Вадим Коровин:

Еду я сегодня по Москве, вижу билборды с рекламой сериала "Слуга народа" и думаю про себя, а ведь после показа первых серий у Зеленского вырастет рейтинг в России как у иностранного политика и сериал снимут с эфира. И дня не прошло.

Мюсли вслух:



Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.

Сергей Дидковский:

Однажды ТНТ поспорил, что покажет самый короткий сериал в мире.

Алексей Цветков:

Все же, скажу я вам, при советской власти, гори она огнем, жизнь была предсказуемей. Русь, куда ж несешься ты?

Филипп Леонтьев:

Руководство #ТНТ между исчезновением директора и сериала "Слуга народа" выбрало сериал. Чиполлино еще в эфир поставьте, эстремисты-суицидники )

Медиакиллер:



Интересные дела творятся в богоспасаемом холдинге «Газпром-медиа». Казалось бы, только вчера анонимные политологи стерли не одну клавиатуру, пытаясь объяснить, что означает внезапный показ украинского сериала «Слуга народа» на телеканале ТНТ, да еще и в нецензурированном - в некоторых регионах - виде.<...>



В итоге сериал продержался в эфире ровно одни сутки: сегодня телеканал включил «заднюю», сообщив, что и «не планировал показывать больше трех серий». Подобные лихорадочные метания вызывают недоумение. Что это - акт саботажа или бардак в редакционной политике холдинга?

Максим Кононенко:

Там есть вообще кто-то, кто умеет решения принимать? Это же всё таки Газпром-медиа, а не абы что.



Если ты принял решение показывать сериал (которое само по себе странное, потому что все, кто хотел, его давно посмотрели, а кто не хотел - тем и не надо) - то тогда ты должен продумать, а что будет, ЕСЛИ.



Никто ничего не продумал. Никто не продумал внимание прессы, которая стала выискивать там неизбежные фиги в кармане. И как только первую из них нашли, тут же все забегали, фигу вырезали, сериал отменили, стали лепить какие-то нелепости (каламбур!) про то, что это был такой ЗАМЫСЛОВАТЫЙ ПИАР. Ну то есть еще больше засадили себя в лужу.

Иван Яковина:

История спешной постановки в эфир ТНТ и молниеносного сноса оттуда же "Слуги Народа" - это прямо что-то грандиозное!

Не пойму, это стало следствием неосознанной тупости или осознанной диверсии?

Ведь если разобраться, то для раскачивания российской лодки нет более действенного механизма, чем этот бесхитростный, в общем, телесериал.

Узнав о том, что его пустили в эфир, я сначала даже не поверил. Даже Навальный в прямом эфире меньше вреда нанес бы Путину..

Валерий Агеев:

Человека, который придумал купить "слугу народа" для тнт вероятно наградили, а через годик-два вероятно повесят на рояльной струне

Вадим Фульмахт:

История про снятие "слуги народа" с эфира российского телевидения мне ужасно нравится. И вот почему.

Меня очень смешит (точнее - бесит) чекистоцентричность украинских патриотов: Путин и гэбня управляют миром! Все идет по их тщательно спланированному сценарию! Все оппоненты Кремля - это глубоко законспирированные агенты. Телеграм - это такой проект ФСБ, изображающий оппозицию.

Ну и так далее: страшнее кошки зверя нет.

Несколько раз встречал очень глубокую аналитику о том, почему сериал "Слуга Народа" так нужен Кремлю. Он демонстрирует жалких малороссов, над которыми можно поржать.

И вот Великие Чекисты облажались со "Слугой" в информационном плане максимально. Это же классический эффект Стрейзанд - теперь этот весьма посредственный сериал посмотрит как можно больше россиян, с такой-то рекламой.

Юлия Витязева:



В связи с тем, что у реального украинского президента Зеленского нет никаких шансов победить Путина, то жаждущие этих самых побед украинцы на фоне ситуации с сериалом «слуга народа» моментально обьявили переможцем киношного президента Голобородько

Аббас Галлямов:

Власти, конечно, не могли не понимать, что внезапно отменив показ сериала «Слуга народа», они вызовут волну раздражения и насмешек в СМИ и соцсетях.

Почему же они на это пошли? Потому что сообщество людей, интересующихся политикой и обсуждающих ее, для них в любом случае - отрезанный ломоть. В очередной раз их разозлить - небольшая потеря. А вот публика, без разбора смотрящая сериалы, которые ей показывают по телевизору, - это другое дело. Это та аудитория, мнением которой Кремль дорожит. И ей нельзя показывать власть неэффективной, коррумпированной, далёкой от нужд людей и, тем более, свергаемой.

Проблема режима заключается в том, что он противопоставил себе наиболее социально активную часть общества и опирается на самую пассивную. Этот выбор безусловно не имеет исторических перспектив.