В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на девушек из-за внешнего вида. Об этом сообщили в городском управлении МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Задержанных трое. Подозреваемым от 16 до 19 лет. В ведомстве уточнили, что все они представители "неформального сообщества". Один из них нигде не учится, не работает. Второй – учится в 7-м классе школы. Самый старший – студент юридического факультета одного из петербургских вузов. У него обнаружили и изъяли копаные патроны, которые будут направлены на экспертизу.

По месту проживания подозреваемых проводятся обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения, заявили в МВД.

Вечером 9 декабря на Лиговском проспекте к группе девушек подошли несколько человек и стали их оскорблять. Завязалась потасовка, в ходе которой пострадала 18-летняя Екатерина Лысых.

Подруга пострадавшей Алина рассказала, что молодые люди спрашивали у девушек о сексуальной ориентации, не давали пройти по улице. Петербурженки забежали в кафе. Одна из них хотела достать перцовый баллончик, но нападавший ударил её по лицу.

Лысых, по словам Алины, попыталась догнать нападавших, "чтобы узнать, зачем они такое делают". Но в итоге девушку избили. Врачи диагностировали у неё сотрясение мозга.