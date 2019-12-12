В Европарламенте призвали РФ отменить закон об иностранных агентах

Члены Европейского парламента от либеральной фракции "Обновление Европы" призвали власти России отменить закон об "иностранных агентах".

Текст заявления, которое подписано тремя представителями фракции во главе с представителем Литвы Пятрасом Ауштрявичасом, есть в распоряжении Радио Свобода. В нём выражается поддержка тем гражданам России, которые "работают ради того, чтобы просвещать и информировать своих сограждан", в том числе путём журналистской деятельности.

Авторы заявления напоминают, что президент России Владимир Путин недавно подписал поправки к закону об "иностранных агентах", которые напрямую касаются журналистов, блогеров и всех пользователей соцсетей. "Жаль, что российские власти продолжают нарушать права человека как в самой России, так и за её пределами" - говорится в заявлении.

Европарламент в мае нынешнего года уже призывал Россию отменить закон об иностранных агентах, однако о поправках к нему пока официально не высказывался.

Согласно недавно принятым поправкам, СМИ-"иностранными агентами" могут быть признаны в том числе физические лица, которые распространяют информацию признанных ранее иностранными агентами СМИ и при этом получают финансирование из-за рубежа. Правозащитники предупреждают, что формулировки закона таковы, что фактически могут позволить признать "агентами" миллионы граждан России.

"Обновление Европы" (ранее "Альянс либералов и демократов за Европу") - третья по величине фракция в Европарламенте, в неё входят, в частности, сторонники президента Франции Эммануэля Макрона.