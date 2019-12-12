В деле Шеремета новая версия – дестабилизация на Украине

Окончательная версия убийства журналиста Павла Шеремета – попытка дестабилизации ситуации на территории Украины. Об этом на брифинге в Киеве заявил глава Национальной полиции страны Евгений Коваль.

По его словам, изначально "следствие рассматривало четыре версии", включая профессиональную деятельность Шеремета. Но "позже остановилось на одной – убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине". С этой целью было, как утверждает Коваль, по всей стране было совершено 35 различных преступлений, и убийство журналиста – одно из них.

Сегодня были задержаны подозреваемые в этих преступлениях. Это украинский рок-музыкант, участник боевых действий на востоке Украины Андрей Антоненко, а также волонтер и военный медик Юлия Кузьменко. По версии МВД Украины, именно Кузьменко закладывала взрывчатку под машину Шеремета, а Антоненко сопровождал её. В числе подозреваемых также военный медик Яна Дугарь и участники боевых действий в Донбассе, супруги Владислава и Инна Грищенко (позывные "Буча" и "Пума").

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, начиная сегодняшний брифинг, заявил, что к убийству Шеремета причастны "достаточно публичными" лица. "Информация не только сенсационная, но и шокирующая. Общество должно понимать границу между патриотизмом и предательством", – заявил министр. На брифинге МВД в Киеве присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Павел Шеремет – белорусский оппозиционный журналист, много лет работавший в России, а за два года до гибели переехавший на Украину. 20 июля 2016 года на него было совершено покушение в Киеве, ему подложили взрывчатку под автомобиль. Исполнителей и организаторов убийства следствие не могло установить больше трех лет.