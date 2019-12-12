В офисе IT-компании Nginx прошли следственные действия

Сотрудники Следственного комитета в четверг провели выемку документов в офисе IT-компании Nginx в Москве. Об этом сообщают многочисленные пользователи соцсетей, связанные с IT-сферой, а также агентство ТАСС со ссылкой на источник в средственных органов.

Источник ТАСС подтвердил, что следственные действия связаны с уголовным делом, возбуждённым по статье о нарушении авторских прав.

Издание The Bell со ссылкой на свои источники пишет, что следствие считает, что при создании Nginx были нарушены авторские права компании "Рамблер". The Bell публикует комментарий компании "Рамблер", в котором говорится, что все права на веб-сервер Nginx принадлежат именно этой компании, поскольку его разработкой занимался Игорь Сысоев, будучи сотрудником "Рамблера". В 2011 году он основал Nginx.

Пока неясно, каков процессуальный статус самого Сысоева в деле. По неподтверждённым сообщениям, он задержан. Он ранее утверждал, что разработкой Nginx занимался в свободное время.

Ряд представителей IT-индустрии скептически отнеслись к обвинениям.

Nginx — самый популярный веб-сервер в мире, на котором работает около 33 процентов всех активных сайтов. В марте 2019 года владельцем компании стала американская F5 Networks, заплатившая за нее 670 млн долларов.