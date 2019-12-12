В Москве умер журналист, которого не госпитализировали с кровотечением

В Москве умер журналист Михаил Виноградов – после того, как врачи, которых он вызвал на дом, посоветовали ему остановить сильное кровотечение при помощи курицы из морозильника и уехали.

10 декабря на своей странице в фейсбуке Виноградов опубликовал фотографию, на которой он в своей квартире истекает кровью. Журналист сообщил, что в этот же день его выписали из больницы после операции, но спустя несколько часов после того, как он вернулся домой, у него открылось сильное кровотечение. Виноградов вызвал скорую, опасаясь, что у него разрыв артерии. Приехавшие фельдшеры, как утверждал журналист, перебинтовали рану и посоветовали приложить к ней курицу из морозильника. В конце поста Виноградов отметил, что так и не понимает, почему и отчего у него открылось кровотечение.

В четверг коллеги журналиста сообщили, что он скончался. О непосредственных причинах смерти пока не сообщается, однако близкие и коллеги умершего отмечают, что при таком кровотечении Виноградова должны были немедленно госпитализировать.

По факту случившегося Следственный комитет начал проверку.

Михаилу Виноградову было 42 года. В разное время он сотрудничал с изданиями "Совершенно секретно", "Взгляд", "Известия" и "Вечерняя Москва".