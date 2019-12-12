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Список самых влиятельных женщин: Меркель на 1-м месте, Тунберг на 100-м

Меркель на переговорах "нормандской четверки"

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Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг ста самых влиятельных женщин мира, который ежегодно составляет журнал Forbes. Меркель оказалась во главе списка в девятый раз подряд.

Ещё одна представительница Германии Урсула фон дер Ляйен на четвёртом месте в списке. В этом году она возглавила Еврокомиссию.
Второе и третье места - соответственно у нового главы Европейского центрального банка француженки Кристин Лагард и спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пятое место у гендиректора General Motors Мэри Барра.

Королева Великобритании Елизавета II только на 40-м месте, выше неё оказалась, например, телеведущая Опра Уинфри (20-е место). Дочь президента США Иванка Трамп - на 42-м месте. На 53-м месте единственная россиянка в списке, глава Банка России Эльвира Набиуллина. Замыкает список на сотом месте шведская экоактивистка 16-летняя Грета Тунберг, которую журнал Time назвал ранее "человеком года".

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