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В Москве за баннер "Путин похоронил Конституцию" задержаны несколько человек

В Москве на Фрунзенской площади задержаны несколько оппозиционных активистов. Они собирались вывесить баннер с надписью "Путин похоронил Конституцию". Однако ещё до того, как они успели это сделать, их окружили около 10 полицейских. Они заставили активистов вынуть плакат из сумки, положить его на землю и развернуть.

Как сообщает ОВД-Инфо, среди задержанных – Николай Игроков, Дарья Полюдова, Кирилл Котов, Сергей Гуреев, а также журналист Юрий Тимофеев. Их отвезли в ОВД "Лужники". С ними там находится адвокат Леонид Соловьев. В чём именно обвиняют задержанных, пока неизвестно.

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