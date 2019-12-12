В Москве на Фрунзенской площади задержаны несколько оппозиционных активистов. Они собирались вывесить баннер с надписью "Путин похоронил Конституцию". Однако ещё до того, как они успели это сделать, их окружили около 10 полицейских. Они заставили активистов вынуть плакат из сумки, положить его на землю и развернуть.

Как сообщает ОВД-Инфо, среди задержанных – Николай Игроков, Дарья Полюдова, Кирилл Котов, Сергей Гуреев, а также журналист Юрий Тимофеев. Их отвезли в ОВД "Лужники". С ними там находится адвокат Леонид Соловьев. В чём именно обвиняют задержанных, пока неизвестно.