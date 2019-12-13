В 2019 году естественная убыль населения стала рекордной за 11 лет

Естественная убыль населения России в этом году станет рекордно высокой за 11 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, согласно которым за десять месяцев 2019 года она составила почти 260 тысяч человек.

Приток мигрантов за девять месяцев составил 193 тысячи человек и не сможет компенсировать естественную убыль. Таким образом, численность населения России с января по сентябрь сократилась на 44 тысячи человек.

Этот показатель падает второй год подряд: в 2018-м впервые за десять лет население сократилось на 96 тысяч человек.

Основной причиной естественной убыли, которая продолжает ускоряться с 2016 года, считается сокращение рождаемости, пишет РБК. Оно фиксируется в 80 из 85 российских регионов. При этом возможности обеспечения естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку в России снижается количество женщин в репродуктивном возрасте. В начале 2019 года оно не превышало 35 миллионов человек.

Естественная убыль населения в России будет продолжаться как минимум до 2023 года, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, который был внесён в Госдуму в октябре. Согласно документу, рассчитывать на естественный прирост населения можно лишь с 2024 года. Численность населения России к 2024 году может достигнуть около 149 миллионов человек.

Обеспечение естественного устойчивого роста численности населения одна из национальных целей, которая была поставлена в майском указе президента Путина. В этом году она выполнена не будет.