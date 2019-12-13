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Консервативная партия разгромно выиграла выборы в Великобритании

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Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном уверенно победила на досрочных выборах Палаты общин, показав лучший результат за современную историю партии.

Борис Джонсон во время предвыборной кампании
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По данным на 10 утра по Москве, партия получила 361 из 650 мест в Палате общин. Главные соперники консерваторов, лейбористы потерпели сокрушительное поражение, получив по последним данным, только 203 мандата. Успеха достигла Шотландская национальная партия, получившая 48 мандатов. Либерально-демократическая партия получила только 11 мандатов, североирландская Демократическая юнионистская партия - 8, Партия Уэльса - 4, зелёные – 1, сообщает BBC.

Партия Джонсона намерена немедленно ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза и 31 января 2020 года страна покинет ЕС. Консерваторы получили большинство во множестве бывших рабочих округов, сообщает Би-би-си, где избиратели традиционно голосовали за лейбористов, но на референдуме в 2016 году голосовали за Брекзит.

Лучшее достижение соперников Брекзита на голосовании — победа Шотландской национальной партии в 48 из 59 округов страны. Партия настаивает на новом референдуме о независимости Шотландии, заявляя, что её избиратели из Евросоюза выходить не хотят.

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