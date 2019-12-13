В Иркутске матери правозащитника угрожают уголовным делом

Матери Святослава Хроменкова, представителя правозащитного фонда "Общественный вердикт" в Иркутске, квартиру которого взломали сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР), угрожают уголовным преследованием. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила активистка Евгения Иванченко.

По её словам, при взломе квартиры одному из сотрудников СОБР полицейский прищемил пальцы на руке, однако обвинить в этом пытаются Наталью Хроменкову. Ей угрожают завести дело по статье о применении насилия к представителю власти, рассказала Иванченко.

Накануне обыск в квартире правозащитника длился почти 12 часов. Забрали три системных блока, три ноутбука, у матери пропал личный телефон и деньги из сейфа - почти 200 тысяч рублей, рассказал Святослав Хроменков. Постановления об обыске он так и не увидел. По окончанию следственных действий ему также ничего не выдали.

Правозащитники считают прошедший в квартире обыск незаконным, так как постановление на него было выдано для нежилого помещения. По их мнению, эти "следственные действия" велись из-за того, что ранее Хроменкову удалось добиться передачи дела о пытках местной жительницы Марины Рузаевой в полиции в Следственный комитет по Сибирскому федеральному округу.

Позже Хроменкову сообщили, что официальная причина обысков – уголовное дело, возбужденное на другого адвоката (предположительно, по фамилии Носков), при этом статус самого Хроменкова в нём не сообщается.