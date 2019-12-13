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Мосгортранс отсудил у Соболь и Албурова 657 тысяч рублей

Любовь Соболь

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Суд в Москве обязал сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгия Албурова заплатить 657 тысяч рублей по иску Мосгортранса из-за акции 3 августа.

Мосгортранс требовал возместить убытки, которые компания понесла из-за несогласованного митинга, так как полиция перекрывала улицы. В результате, как утверждает истец, маршруты общественного транспорта в центре города простаивали.

Это не первый иск Мосгортранса к оппозиционерам. В начале сентября Коптевский районный суд Москвы обязал сотрудников ФБК и независимых кандидатов в Мосгордуму выплатить компании один миллион двести двадцать тысяч рублей из-за акции 27 июля.

К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову подали пять исков. 13 декабря суд рассмотрит иски предприятия Автомобильные дороги и Московского метрополитена. В этот день будет также рассмотрен иск полиции Москвы на четыре миллиона рублей, поданный к семи оппозиционерам.

Миллионные иски к оппозиции из-за несогласованных акций в Москве за честные выборы подали полиция и прокуратура. Они обратились в суд в интересах Росгвардии. Ведомства требуют, чтобы Алексей Навальный и его сторонники как организаторы акций возместили траты на компенсации за работу сотрудников в выходные, а также затраты на топливо. В общей сложности это более 15 миллионов рублей. Как подсчитал "Коммерсантъ", на указанное в исках количество топлива (13 тысяч литров бензина) можно было бы совершить четыре кругосветных путешествия по экватору.

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