Фонд "Правовая инициатива" внесён в реестр НКО-иноагентов

Министерство юстиции России внесло фонд "Правовая инициатива" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Как сообщается на сайте ведомства, это было сделано по итогам внеплановой проверки, которую провело управление Минюста по Ингушетии. Также в реестр "НКО-иностранных агентов" по итогам той же проверки внесён работающий на Северном Кавказе общественный фонд социального развития "Генезис".

Что конкретно послужило основанием для решения Минюста - не сообщается. Пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич рассказала "Новой газете", что претензии ведомства вызвал текст интервью, которое якобы дал сотрудник ингушского отделения фонда. Бабич утверждает, что на самом деле он не давал никаких интервью, и назвала сайт, на котором оно было опубликовано, "фейковым". По ее словам, "Правовая инициатива" намерена требовать отмены решения в суде.

Фонд "Правовая инициатива" занимается защитой прав человека, главным образом на Северном Кавказе. Его юристы, в частности, оказывали правовую помощь участникам акций протеста в Ингушетии.

Фонд сотрудничает с нидерландским фондом SJI. Однако для признания иностранным агентом сотрудничества с зарубежными организациями недостаточно - НКО для этого ещё должны заниматься "политической деятельностью". Под этим определением имеются в виду, в том числе, попытки "формирования общественного мнения".

В реестр НКО-иностранных агентов в России были включены десятки организаций. Многие из них не согласны с таким решением властей. Правозащитники и международные организации неоднократно критиковали российский закон об "иноагентах".