Юридический комитет Конгресса утвердил обвинения в адрес Трампа

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США в пятницу утвердил статьи импичмента президента Дональда Трампа.

Как и ожидалось, в поддержку выдвижения обвинений против президента высказались демократы, против - республиканцы. 23 голоса было подано за и 17 против.

Ожидалось, что голосование пройдёт ещё в четверг, но заседание затянулось и было перенесено на пятницу.

Утверждены две статьи импичмента: о злоупотреблении Трампом президентскими полномочиями и о воспрепятствовании Конгрессу в проведении расследования об импичменте.

Как ожидается, уже на следующей неделе они будут вынесены на голосование полного состава Палаты представителей, где большинство у демократов.

Ожидается, что импичмент Трампу будет вынесен. Неясно, поддержит ли его кто-либо из республиканцев. Пока все законодатели от этой партии высказываются в защиту Трампа.

Обвинение в злоупотреблении полномочиями основывается на том, что летом этого года администрация Трампа заморозила военную помощь Украине и одновременно с этим, как утверждается, Трамп и его приближённые пытались убедить власти Украины расследовать деятельность политического противника президента США, демократа Джо Байдена.

Республиканцы и сам Трамп утверждают, что президент не нарушил закон. Они говорят, что целью действий Трампа было побудить Украину бороться с коррупцией. Трамп ссылается на слова президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что США не давили на него.

После голосования в Палате представителей обвинения в адрес Трампа, в случае их утверждения, будут отправлены в Сенат. Для отрешения Трампа от должности необходимы голоса двух третей сенаторов. Это считается маловероятным – большинство в Сенате у республиканцев. Лидер сенатского большинства Митч Макконнел заявил, что вопрос об импичменте будет рассмотрен верхней палатой Конгресса в январе.